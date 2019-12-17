Допрошен многодетный отец, подозреваемый в изнасиловании дочери в Ленобласти. Видео

В доме, где проживала семья обнаружен целый арсенал - гранаты, автоматы, бронежилеты. Там также был оборудован тир. Кроме того, в коттедже нашли окровавленные матрасы.

Всего в семье восемь человек. При этом, никто из них не смог назвать своей фамилии сотрудникам правоохранительных органов.

Один из соседей рассказал, что они были замкнутые и зажатые, передает Ura.ru. Однажды две девочки подошли близко к этому дому, после чего по ним начали стрелять из оружия, заряженного солью. Следственный комитет обнародовал видео обыска в доме.