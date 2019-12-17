Допрошен многодетный отец, подозреваемый в изнасиловании дочери в Ленобласти. Видео

17 декабря 201911:52

В Следственном комитете сообщили о допросе подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери в деревне Химози Ленинградской области. С пострадавшей девочкой также проведена беседа с участием педагога-психолога. Кроме того, допрошены мать семейства и другие дети.

Подозреваемого в насилии над собственным ребёнком задержали в понедельник, 16 декабря под Гатчиной. По данным следствия, надругательства над девочкой начались ещё в 2012 году, сейчас ей 13 лет, отмечает RT.

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В доме, где проживала семья обнаружен целый арсенал - гранаты, автоматы, бронежилеты. Там также был оборудован тир. Кроме того, в коттедже нашли окровавленные матрасы.

Всего в семье восемь человек. При этом, никто из них не смог назвать своей фамилии сотрудникам правоохранительных органов.

Один из соседей рассказал, что они были замкнутые и зажатые, передает Ura.ru. Однажды две девочки подошли близко к этому дому, после чего по ним начали стрелять из оружия, заряженного солью. Следственный комитет обнародовал видео обыска в доме.

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Фото: sledcom.ru
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