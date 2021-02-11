В Техасе пять человек стали жертвами ДТП

ДТП произошло на северо-востоке штата Техас, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города Форт-Уэрт.

Отмечается, что в результате инцидента в больницы доставлены порядка 35 человек. Авария произошла на одной из центральных магистралей, около сотни автомобилей столкнулись из-за обледенения дороги.

Как пишет агентство, в местных СМИ сообщили еще о нескольких крупных ДТП на территории штата. Их жертвами в общей сложности стали не менее трех человек.