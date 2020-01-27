Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Елена Бойко в июле 2014 года была назначена руководителем департамента информационных технологий и связи министерства здравоохранения. Заместителем главы Минздрава она стала в декабре 2018 года.

Премьер-министр Мишустин ранее назначил отправленную в отставку министра здравоохранения Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил такую рокировку.

