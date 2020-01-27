Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал приказ об отставке заместителя министра здравоохранения РФ Елены Бойко. Текст распоряжения размещён на официальном портале кабинета министров. Уточняется, что Бойко сама попросила освободить её от занимаемой должности.
Елена Бойко в июле 2014 года была назначена руководителем департамента информационных технологий и связи министерства здравоохранения. Заместителем главы Минздрава она стала в декабре 2018 года.
Премьер-министр Мишустин ранее назначил отправленную в отставку министра здравоохранения Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил такую рокировку.
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