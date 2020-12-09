Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии

А накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что в Кремле предполагают, что в 2021 году падение российской экономики будет не таким сильным, как в этом.

При этом Песков отметил, что и в 2020-ом последствия кризиса удалось минимизировать. По словам представителя Кремля, год удалось пройти с «наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран», отмечает Свободная пресса.

