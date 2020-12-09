Мишустин рассказал, что ждут россияне от правительства во время пандемии

Люди ждут от правительств всех стран преодоления спада в национальных экономиках на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что Россия в данном случае – не исключение, пишет РИА Новости.

Курс евро впервые с середины сентября опустился до 89 рублей

А накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что в Кремле предполагают, что в 2021 году падение российской экономики будет не таким сильным, как в этом.

При этом Песков отметил, что и в 2020-ом последствия кризиса удалось минимизировать. По словам представителя Кремля, год удалось пройти с «наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран», отмечает Свободная пресса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ПандемияПравительство РоссииМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры