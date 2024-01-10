Мишустин призвал сделать систему образования в России более современной
Глава правительства России Михаил Мишустин призвал сделать российскую систему образования более современной и конкурентоспособной. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Соответствующее заявление премьер-министр сделал 10 января в ходе стратегической сессии по развитии высших учебных заведений, осуществляющих подготовку инженерных кадров и научных разработок. По словам Мишустина, в санкционных условиях российские предприятия заинтересованы в разработчиках перспективных образцов техники и программистах.
В связи с этим глава правительства призвал внимательно посмотреть на текущую систуацию в образовательной отрасли и разработать новые комплексные подходы и решения.
Ранее основатель SuperJob Алексей Захаров усомнился, что новая система высшего образования кардинально изменит качество учебных программ.
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