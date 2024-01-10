Мишустин призвал сделать систему образования в России более современной

Соответствующее заявление премьер-министр сделал 10 января в ходе стратегической сессии по развитии высших учебных заведений, осуществляющих подготовку инженерных кадров и научных разработок. По словам Мишустина, в санкционных условиях российские предприятия заинтересованы в разработчиках перспективных образцов техники и программистах.

В связи с этим глава правительства призвал внимательно посмотреть на текущую систуацию в образовательной отрасли и разработать новые комплексные подходы и решения.

Ранее основатель SuperJob Алексей Захаров усомнился, что новая система высшего образования кардинально изменит качество учебных программ.

