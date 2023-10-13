В Минобрнауки рассказали, как изменится статус магистратуры в России
Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе высшего образования, заявил заместитель министра Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.
По его словам, магистратура не должна подменять другие уровни обучения, так как ее суть заключается в углублении и специализации базовой ступени образования. Сейчас поступить в магистратуру можно на направление, которое отличается от бакалавриата.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в высшем образовании назрели серьезные изменения и нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. При этом он предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах, срок обучения будет 4-6 лет.
При этом заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк заявила, что отказываться от Болонской системы в образовании не нужно, передает «Радиоточка НСН».
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