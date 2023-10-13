В Минобрнауки рассказали, как изменится статус магистратуры в России

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в высшем образовании назрели серьезные изменения и нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. При этом он предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах, срок обучения будет 4-6 лет.

При этом заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк заявила, что отказываться от Болонской системы в образовании не нужно, передает «Радиоточка НСН».

