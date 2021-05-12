Кабмин РФ дополнительно выделит 10 млрд на средства реабилитации для инвалидов
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, людей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечат необходимым оборудованием, сообщает в своём Telegram-канале партия «Единая Россия».
Отвечая на предложение депутата от Единой России, координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева председатель правительства рассказал, что на приобретение средств реабилитации дополнительно выделят 10 миллиардов рублей, обеспечение будет осуществляться бесплатно, по электронному сертификату.
«Накануне я докладывал президенту РФ о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину», - отметил Мишустин в ходе ежегодного отчёта кабмина в Госдуме,
Президент России подписал закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации в декабре 2020 года, сообщают «Известия». Документ был принят по инициативе партии «Единой России», которая также партия добилась того, что инвалиды смогут получать их не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.
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