Мишустин поручил разработать механизм по предотвращению ввоза инфекций

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить единый механизм работы по предупреждению ЧС, связанных с заносом инфекций в РФ до 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина на заседании координационного совета отметил, что к возможным угрозам важно готовиться заранее, а слаженные действия органов власти всех уровней играют в подобных ситуациях решающую роль.

Мишустин поручил следить за распространением коронавируса после новогодних праздников

Ранее президент РФ Владимир Путин в середине октября поручил создать систему защиты от новых инфекций. В комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы вошли министр здравоохранения, министр науки и высшего образования, министр промышленности и торговли, президент Российской академии наук, мэр Москвы, руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФМБА и другие.



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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:УказыКоронавирусМихаил Мишустин
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