Мишустин поручил разработать механизм по предотвращению ввоза инфекций

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить единый механизм работы по предупреждению ЧС, связанных с заносом инфекций в РФ до 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина на заседании координационного совета отметил, что к возможным угрозам важно готовиться заранее, а слаженные действия органов власти всех уровней играют в подобных ситуациях решающую роль.