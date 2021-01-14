Мишустин поручил разработать механизм по предотвращению ввоза инфекций
14 января 202109:35
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить единый механизм работы по предупреждению ЧС, связанных с заносом инфекций в РФ до 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина на заседании координационного совета отметил, что к возможным угрозам важно готовиться заранее, а слаженные действия органов власти всех уровней играют в подобных ситуациях решающую роль.
Ранее президент РФ Владимир Путин в середине октября поручил создать систему защиты от новых инфекций. В комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы вошли министр здравоохранения, министр науки и высшего образования, министр промышленности и торговли, президент Российской академии наук, мэр Москвы, руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФМБА и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru