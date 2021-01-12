Мишустин поручил следить за распространением коронавируса после новогодних праздников
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время новогодних праздников россияне «встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности», сообщает ТАСС.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина поручил внимательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 после новогодних каникул.
Председатель правительства добавил, что сейчас граждане возвращаются домой и поэтому на вокзалах и аэропортах зафиксирован большой пассажиропоток.
«Нужно внимательно следить за развитием событий, в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда и препаратов для лечения», - подчеркнул Мишустин.
Также премьер-министр призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну, для чего необходимо «принять дополнительные меры». Глава кабмина напомнил, что единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности, согласно закону, определяет правительство, а в будущем будет создана государственная информационная система. Мишустин поручил подготовить нормативную базу для реализации данного закона.
По данным оперативного штаба на 12 января, с начала пандемии в России зафиксированы 3 448 203 случая коронавируса, сообщает RT. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 22 934 человек.
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