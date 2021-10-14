Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты

Премьер-министр подчеркнул, что меры, разработанные правительством ранее, оказались эффективными, но вопросы по ценам на продовольствие все равно возникают.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в РФ выросли более чем на 7,5%. По словам главы государства, это связано, в том числе, и с ситуацией на глобальных рынках энергоресурсов.

