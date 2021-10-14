Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты
Для стабилизации цен в долгосрочной перспективе нужен новый комплекс мер. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».
Отмечается, что Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке соответствующих мер.
Премьер-министр подчеркнул, что меры, разработанные правительством ранее, оказались эффективными, но вопросы по ценам на продовольствие все равно возникают.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в РФ выросли более чем на 7,5%. По словам главы государства, это связано, в том числе, и с ситуацией на глобальных рынках энергоресурсов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Путин назначил нового первого заместителя генпрокурора РФ
- Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты
- Польша выдала России гражданина, более 25 лет разыскиваемого за убийство школьницы
- Врач заявил об опасности COVID-19 для 98% невакцинированных
- «Вы домолчитесь!» Володин пожурил депутатов «Единой России» и пригрозил Зюганову
- Песков назвал условие перехода к жестким мерам в борьбе с COVID-19
- Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia закрывается из-за пандемии
- Народный артист РФ Валерий Гаркалин вышел из комы
- Пермского стрелка арестовали на два месяца
- Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии представил программу московского «Эха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru