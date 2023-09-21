«Коммерсантъ»: Московская пивоваренная компания займется поставками пива Guinness

По данным Росаккредитации, в сентябре МПК получила декларацию соответствия на напиток, выпущенный после 17 февраля, в бутылках, банках и бочках объемом 0,33 - 50 л. Как сообщили источники, в РФ уже ввезли первую партию пива Guinness Draught в кегах емкостью по 30 л.

Бренд Guinness принадлежит британской компании Diageo, которая после начала специальной военной операции на Украине объявила о приостановке продаж и сокращении коммерческой деятельности в РФ, отмечает телеканал «360». Кроме того, дистрибуцией Guinness занималась структура Heineken, которая также ушла с российского рынка.

Как отметили в Diageo, компания не поставляет продукцию в Россию прямо или косвенно. Однако импорт Guinness в страну продолжается, по данным участников рынка, за январь—июнь в РФ ввезли почти 1,5 млн л напитка.

По данным экспертов, продающееся в России пиво известной марки, вероятно, закупают через оптовых поставщиков в Европе. Цена Guinness в стране начинается от 700 рублей за литр. Ожидается, что МПК за счет поставок Guinness расширит покрытие баров и ресторанов, где сохраняется спрос на напиток.

