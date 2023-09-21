«Коммерсантъ»: Московская пивоваренная компания займется поставками пива Guinness
Московская пивоваренная компания займется поставками ирландского пива Guinness в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным Росаккредитации, в сентябре МПК получила декларацию соответствия на напиток, выпущенный после 17 февраля, в бутылках, банках и бочках объемом 0,33 - 50 л. Как сообщили источники, в РФ уже ввезли первую партию пива Guinness Draught в кегах емкостью по 30 л.
Бренд Guinness принадлежит британской компании Diageo, которая после начала специальной военной операции на Украине объявила о приостановке продаж и сокращении коммерческой деятельности в РФ, отмечает телеканал «360». Кроме того, дистрибуцией Guinness занималась структура Heineken, которая также ушла с российского рынка.
Как отметили в Diageo, компания не поставляет продукцию в Россию прямо или косвенно. Однако импорт Guinness в страну продолжается, по данным участников рынка, за январь—июнь в РФ ввезли почти 1,5 млн л напитка.
По данным экспертов, продающееся в России пиво известной марки, вероятно, закупают через оптовых поставщиков в Европе. Цена Guinness в стране начинается от 700 рублей за литр. Ожидается, что МПК за счет поставок Guinness расширит покрытие баров и ресторанов, где сохраняется спрос на напиток.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пашинян не подаст в отставку ни при каких условиях
- Гутерреш: Человечество открыло врата ада
- У кафе в центре Москвы мужчину подстрелили из его оружия
- Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку
- Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту
- «Коммерсантъ»: Московская пивоваренная компания займется поставками пива Guinness
- Собянин одобрил инвестпроекты, которые дадут городу 12,3 тысячи рабочих мест
- Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе
- Baza: «Барнаульский маньяк» признался еще в четырех убийствах
- Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях на ззаседании Совбеза ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru