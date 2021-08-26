Минздрав РФ зарегистрировал новую версию вакцины «ЭпиВакКорона»

По имеющимся данным, "ЭпиВакКорона-Н" была разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцина стала новой версией уже существующей пептидной вакцины от коронавируса.

Еще в апреле препарат "ЭпиВаКорона" был разработан для массовой вакцинации жителей России. Модернизированная версия произведена по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", однако два пептида, которые используются для создания препарата, объединены в один.

Разработчики средства указывают, что этот процесс был запущен "для удобства синтеза и простоты масштабирования". Препарат является двухкомпонентным, дозы вакцины вводятся с интервалом не менее 14 дней, как написано в официальной инструкции по применению.

