Минздрав РФ зарегистрировал новую версию вакцины «ЭпиВакКорона»
Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н". Сообщение об этом было размещено в государственном реестре лекарственных средств.
По имеющимся данным, "ЭпиВакКорона-Н" была разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцина стала новой версией уже существующей пептидной вакцины от коронавируса.
Еще в апреле препарат "ЭпиВаКорона" был разработан для массовой вакцинации жителей России. Модернизированная версия произведена по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", однако два пептида, которые используются для создания препарата, объединены в один.
Разработчики средства указывают, что этот процесс был запущен "для удобства синтеза и простоты масштабирования". Препарат является двухкомпонентным, дозы вакцины вводятся с интервалом не менее 14 дней, как написано в официальной инструкции по применению.
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