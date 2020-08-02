Минздрав РФ: Хронически больным и пожилым – воздержаться от путешествий
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рекомендовал пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями не отправляться в путешествия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания (COVID-19)», - пояснил Чуланов.
Профессор напомнил также, что «для вируса нет курортного сезона». И рекомендовал тем, кто отправится на отдых, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, пользоваться кожными антисептиками. На прогулках отдавать предпочтения пешим прогулкам, стараться избегать большого скопления людей.
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