Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за пандемии COVID-19

В России из-за распространения коронавирусной инфекции приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок. Как пишет ТАСС, об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. При этом, по его словам, вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, подчеркивает RT.

В Роспотребнадзоре также считают, что временный отказ от вакцинации является целесообразной мерой в сложившейся ситуации с распространением COVID-19 в России.

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Добавим, по последним данным, в России число заразившихся коронавирусом за последние сутки возросло на 3448 человек. Общее число заболевших по стране по состоянию на 16 апреля — 27 938. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, лидером по числу заразившихся стала Москва. В столице за сутки заболело 1370 человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: flickr/Sanofi Pasteur
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусМинздравВакцинация

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