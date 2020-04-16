Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за пандемии COVID-19
В России из-за распространения коронавирусной инфекции приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок. Как пишет ТАСС, об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. При этом, по его словам, вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, подчеркивает RT.
В Роспотребнадзоре также считают, что временный отказ от вакцинации является целесообразной мерой в сложившейся ситуации с распространением COVID-19 в России.
Добавим, по последним данным, в России число заразившихся коронавирусом за последние сутки возросло на 3448 человек. Общее число заболевших по стране по состоянию на 16 апреля — 27 938. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, лидером по числу заразившихся стала Москва. В столице за сутки заболело 1370 человек, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru