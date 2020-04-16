Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за пандемии COVID-19

В России из-за распространения коронавирусной инфекции приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок. Как пишет ТАСС, об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. При этом, по его словам, вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, подчеркивает RT.

В Роспотребнадзоре также считают, что временный отказ от вакцинации является целесообразной мерой в сложившейся ситуации с распространением COVID-19 в России.