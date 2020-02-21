Минздрав предупредил о последствиях алкоголизма «выходного дня»

Последствия употребления алкогольных напитков в выходные дни может быть опаснее наркозависимости. Как отмечает АГН Москва, об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он подчеркнул, что такое явление, как «алкоголизм выходного дня», стало весьма распространённым не только в нашей стране, но и во всём мире. Брюн отметил, что, к примеру, во Франции уже есть термин «дети выходного дня» — то есть, те, кто зачат в состоянии алкогольного опьянения. Также главный внештатный нарколог Минздрава высказал мнение о том, что желание выпить в нерабочий день в конечном итоге может привести человека к зависимости.