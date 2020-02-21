Минздрав предупредил о последствиях алкоголизма «выходного дня»
Последствия употребления алкогольных напитков в выходные дни может быть опаснее наркозависимости. Как отмечает АГН Москва, об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Он подчеркнул, что такое явление, как «алкоголизм выходного дня», стало весьма распространённым не только в нашей стране, но и во всём мире. Брюн отметил, что, к примеру, во Франции уже есть термин «дети выходного дня» — то есть, те, кто зачат в состоянии алкогольного опьянения. Также главный внештатный нарколог Минздрава высказал мнение о том, что желание выпить в нерабочий день в конечном итоге может привести человека к зависимости.
Ранее НСН писала, что пиво является наиболее опасным для здоровья человека алкогольным напитком. Об этом заявил нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский. По его словам, в пиве содержатся металлы, которые могут вызвать кардиопатию. Покровский выступает за то, чтобы запретить в стране продажу пива и пивных напитков из-за их токсичности.
Он отметил, что предельную суточную дозу токсичности потребители пива могут получить, выпив всего 375 миллилитров напитка. Покровский вместе с тем отметил, что наименее вредным алкоголем является красное вино, в котором достаточно много микроэлементов и витаминов.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о вредных воздействиях алкоголя на человека. По словам специалиста, существенная разница между пивом и вином не доказана.
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