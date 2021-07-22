Минздрав ответил на расследование о занижении статистики по COVID-19
Минздрав РФ ответил на расследование журналистов «Медиазоны», «Холода» и «Медузы» (признано в России иноагентом) о пятикратном занижении статистики по числу заболевших коронавирусом в стране, сообщил «Коммерсантъ».
Журналисты изданий сообщали, что у Минздрава есть закрытый реестр, в котором уже больше 29 миллионов записей. В министерстве подтвердили информацию о реестре, однако отметили, что в нем содержатся также данные о вакцинированных, больных пневмонией и представителях других неназванных «категорий».
В Минздраве заявили, что 21 июля в реестре было 39 миллионов записей. При этом чиновники добавили, что номер зарегистрированного в системе гражданина не является порядковым. Ранее журналисты получили данные о количестве записей в реестре на основе QR-кодов, которые выдавали переболевшим.
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