Минздрав ответил на расследование о занижении статистики по COVID-19

Минздрав РФ ответил на расследование журналистов «Медиазоны», «Холода» и «Медузы» (признано в России иноагентом) о пятикратном занижении статистики по числу заболевших коронавирусом в стране, сообщил «Коммерсантъ».

Врач расcказал об опасном последствии коронавируса

Журналисты изданий сообщали, что у Минздрава есть закрытый реестр, в котором уже больше 29 миллионов записей. В министерстве подтвердили информацию о реестре, однако отметили, что в нем содержатся также данные о вакцинированных, больных пневмонией и представителях других неназванных «категорий».

В Минздраве заявили, что 21 июля в реестре было 39 миллионов записей. При этом чиновники добавили, что номер зарегистрированного в системе гражданина не является порядковым. Ранее журналисты получили данные о количестве записей в реестре на основе QR-кодов, которые выдавали переболевшим.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры