Минздрав ответил на расследование о занижении статистики по COVID-19

Журналисты изданий сообщали, что у Минздрава есть закрытый реестр, в котором уже больше 29 миллионов записей. В министерстве подтвердили информацию о реестре, однако отметили, что в нем содержатся также данные о вакцинированных, больных пневмонией и представителях других неназванных «категорий».

В Минздраве заявили, что 21 июля в реестре было 39 миллионов записей. При этом чиновники добавили, что номер зарегистрированного в системе гражданина не является порядковым. Ранее журналисты получили данные о количестве записей в реестре на основе QR-кодов, которые выдавали переболевшим.

