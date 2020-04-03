Минздрав оценили ситуацию с COVID-19 в России

Глава Минздрава оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РФ. Как пишет РИА Новости, по словам Михаила Мурашко «пока всё идёт по благоприятному сценарию». Он подчеркнул, что введённые в стране меры реально повлияли на поступление больных и на тяжесть пациентов.

«Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идёт по достаточно благоприятному», — пояснил глава Минздрава.