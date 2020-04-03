Минздрав оценили ситуацию с COVID-19 в России
Глава Минздрава оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РФ. Как пишет РИА Новости, по словам Михаила Мурашко «пока всё идёт по благоприятному сценарию». Он подчеркнул, что введённые в стране меры реально повлияли на поступление больных и на тяжесть пациентов.
«Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идёт по достаточно благоприятному», — пояснил глава Минздрава.
По последним данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет более 4 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация складывается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
В эту пятницу, 3 апреля, для контроля за больными COVID-19 в Москве начал работать «Социальный мониторинг». Для этого подключены различные технологии определения геолокации людей, у которых подтвержден коронавирус и они выбрали лечение дома. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.
Первым пациентам с диагнозом COVID-19 раздали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Это поможет городу контролировать соблюдение больными карантина и не допустить распространения инфекции.
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