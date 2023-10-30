Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконного проникновения

Аэропорт Махачкалы, где совершил посадку регулярный рейс из Тель-Авива, будет закрыт до 6 ноября, сообщает Росавиация.

СК возбудил дело в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы

В настоящее время воздушная гавань освобождена от несанкционированного проникновения протестующих.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсами на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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