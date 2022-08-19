Минюст РФ добавил три канадские организации в список нежелательных
Минюст РФ дополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в список были включены «Канадский украинский конгресс», «Институт Макдональда-Лорье» (MLI) и «Украинская национальная федерация Канады».
Ранее Минюст РФ внёс в список лиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов, журналистов Евгению Альбац и Дмитрия Алешковского, а также писателя Дмитрия Быкова.
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