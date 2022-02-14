Минюст предложил создать реестр неплательщиков алиментов
Минюст разработал законопроект по созданию в России реестра неплательщиков алиментов, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.
Отмечается, что в реестр также попадут должники по алиментам, которые находятся в розыске. Также в законопроекте предлагается разрешить приставам-исполнителям требовать с неплательщика информацию об имуществе.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянкам не следует выбирать в мужья «офисный планктон», а стоит присмотреться к фермерам и судостроителям.
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