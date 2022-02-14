Минюст предложил создать реестр неплательщиков алиментов

Отмечается, что в реестр также попадут должники по алиментам, которые находятся в розыске. Также в законопроекте предлагается разрешить приставам-исполнителям требовать с неплательщика информацию об имуществе.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянкам не следует выбирать в мужья «офисный планктон», а стоит присмотреться к фермерам и судостроителям.

