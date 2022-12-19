Налоговым нерезидентам России могут запретить работать удаленно по ряду специальностей

«Речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством РФ» - приводит ТАСС слова Исаева.

Он отметил, что это будет отдельный проект закона, который будет вносить изменения в Трудовой кодекс РФ. Исаев пояснил, что инициатива направлена на то, чтобы обезопасить граждан России.

Ранее в Минцифры РФ не поддержали введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

