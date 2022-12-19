Налоговым нерезидентам России могут запретить работать удаленно по ряду специальностей

«Единая Россия» разработала законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по определенным специальностям. Об этом сообщил замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев.

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«Речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством РФ» - приводит ТАСС слова Исаева.

Он отметил, что это будет отдельный проект закона, который будет вносить изменения в Трудовой кодекс РФ. Исаев пояснил, что инициатива направлена на то, чтобы обезопасить граждан России.

Ранее в Минцифры РФ не поддержали введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРабота
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