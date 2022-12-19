Налоговым нерезидентам России могут запретить работать удаленно по ряду специальностей
«Единая Россия» разработала законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по определенным специальностям. Об этом сообщил замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев.
«Речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством РФ» - приводит ТАСС слова Исаева.
Он отметил, что это будет отдельный проект закона, который будет вносить изменения в Трудовой кодекс РФ. Исаев пояснил, что инициатива направлена на то, чтобы обезопасить граждан России.
Ранее в Минцифры РФ не поддержали введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Песков посоветовал отдохнуть главкому ВСУ после слов об операции Москвы и Минска
- Песков заявил, что попытки установить потолок цен на газ неприемлемы
- Лавров: Спецоперация на Украине была необходима для срыва планов Запада
- Медведев назвал лицемерием условия Британии для переговоров России и Украины
- Налоговым нерезидентам России могут запретить работать удаленно по ряду специальностей
- Макрон заявил о «недружественном поведении» кораблей и самолетов России
- Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине
- Бойцы «Каскада» сообщили о взятии в плен группы украинских военных
- Reuters: страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
- В Госдуму внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru