Глава Минцифры назвал преждевременным вопрос о запрете удалёнки для покинувших РФ IТ-специалистов
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что запрет удалёнки для уехавших из страны IТ-специалистов может пагубно сказаться на темпах развития отечественных решений, продуктов и сервисов, сообщает ТАСС.
В ходе правительственного часа в Госдуме он отметил, что обсуждать эту тему пока преждевременно.
«Сейчас преждевременно ставить вопрос о полном запрете на работу», - подчеркнул Шадаев.
Ранее председатель комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России разрабатывается законопроект, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну, сообщает RT.
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