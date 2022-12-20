Глава Минцифры назвал преждевременным вопрос о запрете удалёнки для покинувших РФ IТ-специалистов

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что запрет удалёнки для уехавших из страны IТ-специалистов может пагубно сказаться на темпах развития отечественных решений, продуктов и сервисов, сообщает ТАСС.

Налоговым нерезидентам России могут запретить работать удаленно по ряду специальностей

В ходе правительственного часа в Госдуме он отметил, что обсуждать эту тему пока преждевременно.

«Сейчас преждевременно ставить вопрос о полном запрете на работу», - подчеркнул Шадаев.

Ранее председатель комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России разрабатывается законопроект, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ЗапретРоссияIt-специалисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры