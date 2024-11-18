Минтруд: Около 11,8 млн частных домохозяйств состоят из одного человека

По данным Минтруда, доля частных домохозяйств, состоящих из одного человека старше трудоспособного возраста, составляет 11,8 млн.

Ранее в опубликованном докладе Центробанка исследователи заявили, что уже 40% домохозяйств в России состоят из одного человека — это почти вдвое больше, чем было в 2010 году.

Так, экс-министр труда Сергей Калашников в связи с этим заявил НСН , что не существует универсального финансового продукта для одиночек, тем более, что накопительство не является характерной чертой этого слоя населения.

