Минтруд: Около 11,8 млн частных домохозяйств состоят из одного человека

Значительная доля пожилых россиян проживает в одиночестве, следует из Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года, опубликованной на сайте Минтруда.

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По данным Минтруда, доля частных домохозяйств, состоящих из одного человека старше трудоспособного возраста, составляет 11,8 млн.

Ранее в опубликованном докладе Центробанка исследователи заявили, что уже 40% домохозяйств в России состоят из одного человека — это почти вдвое больше, чем было в 2010 году.

Так, экс-министр труда Сергей Калашников в связи с этим заявил НСН , что не существует универсального финансового продукта для одиночек, тем более, что накопительство не является характерной чертой этого слоя населения.

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ФОТО: РИА Новости
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