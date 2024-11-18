Минтруд: Около 11,8 млн частных домохозяйств состоят из одного человека
Значительная доля пожилых россиян проживает в одиночестве, следует из Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года, опубликованной на сайте Минтруда.
По данным Минтруда, доля частных домохозяйств, состоящих из одного человека старше трудоспособного возраста, составляет 11,8 млн.
Ранее в опубликованном докладе Центробанка исследователи заявили, что уже 40% домохозяйств в России состоят из одного человека — это почти вдвое больше, чем было в 2010 году.
Так, экс-министр труда Сергей Калашников в связи с этим заявил НСН , что не существует универсального финансового продукта для одиночек, тем более, что накопительство не является характерной чертой этого слоя населения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Выдачи автокредитов рухнули на 37% в октябре
- Госдума предлагает обязать круг мигрантов сдавать устный экзамен по русскому языку
- Житель Омска получил 16 лет колонии за создание нарколаборатории
- Росреестр констатировал снижение числа ипотечных сделок в Москве на 60%
- В Пулково задержали мужчину с валютой на четыре миллиона рублей
- АТОР: Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч россиян
- Медведчук: Зеленский не сможет диктовать Трампу свои условия
- Похищенному из столичного зоомагазина коту Лучику нашли новый дом
- Вокалист «На-На» Политов рассказал о последней встрече с Левкиным
- США уведомили ФРГ о решении санкционировать удары вглубь РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru