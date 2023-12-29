Москва выполнила планы по строительству школ и детских садов
Почти 70 детских садов и школ построили и ввели в эксплуатацию в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, градостроительная политика в Москве направлена на создание максимально комфортных и качественных условий для жизни, учебы, работы и отдыха жителей. Ежегодно в столице возводят десятки школ и детсадов близ жилых кварталов. В 2023 году было построено 44 садика и 24 школы, с 2011 года возвели 596 таких объектов.
«Свыше половины всех образовательных объектов построено за счет средств инвесторов. Девелоперы в рамках своих проектов возводят не только жилье, но и необходимую инфраструктуру», – указал Бочкарев.
В частности, в рамках второй очереди проекта «Семеновский парк» компания «РГ-Девелопмент» построит начальную школу на 120 мест. На первом этаже здания разместят центр творчества детей и молодежи заслуженной артистки РФ Натальи Просековой. В первой очереди уже был построен и передан Москве детский сад на 205 воспитанников.
Как отметила генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова, девелопер уделяет большое внимание архитектуре, проектным решениям, интеграции в окружающую среду, транспортной доступности, а также благоустройству.
«Мы обустроили пешеходную аллею и сквер, сформировали рабочие места для жителей. В ходе второй очереди проекта мы также уделим особенное внимание созданию комфортной городской среды», – подчеркнула Тихонова.
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