Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах

Учебный год в российских школах не планируется заканчивать раньше срока в связи с подъёмом коронавирусной инфекции. Об этом заявил ТАСС заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. Он отметил, что до конца учебного года и так остаётся уже меньше двух недель.

Согласно расчетам на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием COVID-19, коэффициент распространения инфекции в России растёт последнее время и на сегодня составил 1,09. Это его максимальное значение с конца ноября прошлого года.