Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах

Учебный год в российских школах не планируется заканчивать раньше срока в связи с подъёмом коронавирусной инфекции. Об этом заявил ТАСС заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. Он отметил, что до конца учебного года и так остаётся уже меньше двух недель.

Согласно расчетам на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием COVID-19, коэффициент распространения инфекции в России растёт последнее время и на сегодня составил 1,09. Это его максимальное значение с конца ноября прошлого года.

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С начала пандемии коронавирусом в РФ, по официальной статистике, заразились около 5 миллионов человек, а в мире – свыше 163 миллионов. Выздоровели в России около 4,6 миллиона человек, скончались более 116 тысяч. В мире число летальных исходов превысило 3,3 миллиона.

При этом Всемирная организация здравоохранения вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 на Земле, хотя предупреждает, что о завершении пандемии речь пока не идёт.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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