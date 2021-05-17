Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах
Учебный год в российских школах не планируется заканчивать раньше срока в связи с подъёмом коронавирусной инфекции. Об этом заявил ТАСС заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. Он отметил, что до конца учебного года и так остаётся уже меньше двух недель.
Согласно расчетам на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием COVID-19, коэффициент распространения инфекции в России растёт последнее время и на сегодня составил 1,09. Это его максимальное значение с конца ноября прошлого года.
С начала пандемии коронавирусом в РФ, по официальной статистике, заразились около 5 миллионов человек, а в мире – свыше 163 миллионов. Выздоровели в России около 4,6 миллиона человек, скончались более 116 тысяч. В мире число летальных исходов превысило 3,3 миллиона.
При этом Всемирная организация здравоохранения вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 на Земле, хотя предупреждает, что о завершении пандемии речь пока не идёт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Путин в связи с Евро-2020 поручил усилить меры безопасности в Петербурге и области
- Австрия отменит карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС
- Упавший на рельсы пассажир сбил график движения московского метро
- Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
- В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
- Кадыров назвал себя «проектом Путина»
- Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах
- Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.
- Делегация из России оценит ситуацию с COVID-19 в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru