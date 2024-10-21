Минпросвещения анонсировало ЕГЭ по арабскому языку

По его словам, арабский появится в ЕГЭ через два года. Экзамен станет шестым по выбору.

По словам Кравцова, в ноябре состоится форум, посвященный вопросам преподавания арабского в современном мире. Ожидается, что в мероприятии примут участие ученые и педагоги более чем из 10 стран.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН заявил, что система ЕГЭ привела к тому, что дети просто натренировываются на сдачу экзамена, а в итоге оказываются неконкурентоспособными.

