Минпросвещения анонсировало ЕГЭ по арабскому языку
Министерство просвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, арабский появится в ЕГЭ через два года. Экзамен станет шестым по выбору.
По словам Кравцова, в ноябре состоится форум, посвященный вопросам преподавания арабского в современном мире. Ожидается, что в мероприятии примут участие ученые и педагоги более чем из 10 стран.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН заявил, что система ЕГЭ привела к тому, что дети просто натренировываются на сдачу экзамена, а в итоге оказываются неконкурентоспособными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Милонов заявил, что россиянки слишком требовательны для китайских мужчин
- Минпросвещения анонсировало ЕГЭ по арабскому языку
- СМИ: В Эстонии для защиты от мигрантов могут установить буи с лезвиями
- ВСУ атаковали завод в Брянской области
- Психолог Ким рассказала, как можно обмануть полиграф
- На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
- Мурашко: Отечественные препараты для генной терапии уже проходят испытания
- В Киргизии сообщили об отсутствии политических противоречий с РФ
- СМИ: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись
- Мошенники начали обманывать россиян поддельными квитанциями ЖКХ с опасными QR-кодами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru