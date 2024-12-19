Милонов призвал наказывать компании, которые занижают зарплату алиментщиков

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее предложила рассчитывать алименты из суммы поступлений на карту, а не из зарплаты. По ее словам, к разработке соответствующего законопроекта уже приступили. При этом наказание за неуплату алиментов должно быть жестче. Милонов отметил, что необходимо также наказывать компании, которые занижают официальную зарплату сотрудникам, предоставляя лазейку в выплате алиментов.

«В предложении есть доля разума, однако некоторые частные предприниматели, к примеру, оформляют карту для получения платежей. Согласен, что на ситуацию надо смотреть по-новому и искать реальные доходы человека, а не фиктивные. На мой взгляд, предприятия, которые занижают зарплату для алиментщиков, надо наказывать вдвойне – за серую зарплату, и за то, что лишают ребенка выплат. Можно, к примеру, взыскать выпадающий доход из кармана директора предприятия. Тогда он вмиг пересмотрит свое отношение к серым зарплатам», - уточнил он.