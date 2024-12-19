Милонов призвал наказывать компании, которые занижают зарплату алиментщиков

Если компания предоставляет сотруднику лазейку для снижения выплаты алиментов, недостающую сумму стоит взыскивать с директора предприятия, заявил НСН Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН пояснил, что женщина может тратить часть алиментов на себя, если в моменте она находится в декрете и не имеет возможности зарабатывать самостоятельно.

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее предложила рассчитывать алименты из суммы поступлений на карту, а не из зарплаты. По ее словам, к разработке соответствующего законопроекта уже приступили. При этом наказание за неуплату алиментов должно быть жестче. Милонов отметил, что необходимо также наказывать компании, которые занижают официальную зарплату сотрудникам, предоставляя лазейку в выплате алиментов.

«В предложении есть доля разума, однако некоторые частные предприниматели, к примеру, оформляют карту для получения платежей. Согласен, что на ситуацию надо смотреть по-новому и искать реальные доходы человека, а не фиктивные. На мой взгляд, предприятия, которые занижают зарплату для алиментщиков, надо наказывать вдвойне – за серую зарплату, и за то, что лишают ребенка выплат. Можно, к примеру, взыскать выпадающий доход из кармана директора предприятия. Тогда он вмиг пересмотрит свое отношение к серым зарплатам», - уточнил он.

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По словам депутата, если женщина не может работать, поскольку воспитывает маленького ребенка, она вынуждена тратить часть алиментов и на себя, однако во всем важен разумный подход.

«Если мама сидит с ребенком, которого бросил отец, она и на себя тоже тратит. Нельзя говорить, как группа больных людей «я же отцов»: это тебе только на ребенка. Должна быть разумность. Когда женщина получает высокие алименты, и обеспечивает ими не только свою личную, далекую от нормальной, жизнь, еще и содержит юного любовника – это никуда не годится. Тогда она также грабит ребенка, как и неплательщик алиментов», - рассказал он.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что в 2025 году в России намерены запустить реестр злостных неплательщиков алиментов на базе информационной системы Федеральной службы судебных приставов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
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