Милонов: Приличные артисты откажутся выступать в «Крокусе» после трагедии
Виталий Милонов в эфире НСН поддержал идею возвести на месте трагедии храм или часовню.
Приличные артисты откажутся выступать в «Крокусе» после трагедии, на месте концертного зала должен появиться храм, заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с НСН.
Ранее на месте «Крокус Сити Холла» предложили возвести храм или сквер. Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что реконструкция здания после трагедии нецелесообразна. При этом компания «Крокус Интернешнл», которая владеет площадкой, намерена восстановить здание именно как концертный зал. Милонов отметил, что зрители не смогут веселиться в концертном зале, если его восстановят.
«Я понимаю, что люди, которые зарабатывают на этом деньги, будут пытаться, чтобы снова это все заработало. Но насколько это уместно с этической точки зрения? Более сотни людей погибло, как можно там радоваться и веселиться? Место помнит эту трагедию. Ни один человек не сможет себя заставить пойти на концерт или событие радостное в это место. Возможно, предпринимателям нужно будет сменить локацию и как-то решить этот вопрос. Государство может по регламенту назначить эту землю под использование мемориальных сооружений, а не коммерческих. Я уверен, что собственники нас всех услышат и на такой шаг не пойдут», - отметил он.
По его словам, в России традиционно места трагедий обозначают храмами или часовнями. Выступать в восстановленном «Крокусе» любой приличный артист откажется, добавил депутат.
«В традициях нашей страны обозначать места трагедий храмами, часовнями. Это место для воспоминаний, мемориал можно сделать, но не концертный зал. Приличный артист в этот зал после трагедии не пойдет, ни Филипп Киркоров, ни рокеры, ни поп-исполнители. Конечно, есть шлаковые исполнители, которые не понимают, где свет и тьма. Они могут там и выплясывать, но люди настоящего искусства там выступать не будут», - подытожил он.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН заявил, что здание «Крокуса» нужно восстановить, но пока неясно, с каким функционалом.
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