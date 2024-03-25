Милонов: Приличные артисты откажутся выступать в «Крокусе» после трагедии

«Я понимаю, что люди, которые зарабатывают на этом деньги, будут пытаться, чтобы снова это все заработало. Но насколько это уместно с этической точки зрения? Более сотни людей погибло, как можно там радоваться и веселиться? Место помнит эту трагедию. Ни один человек не сможет себя заставить пойти на концерт или событие радостное в это место. Возможно, предпринимателям нужно будет сменить локацию и как-то решить этот вопрос. Государство может по регламенту назначить эту землю под использование мемориальных сооружений, а не коммерческих. Я уверен, что собственники нас всех услышат и на такой шаг не пойдут», - отметил он.

По его словам, в России традиционно места трагедий обозначают храмами или часовнями. Выступать в восстановленном «Крокусе» любой приличный артист откажется, добавил депутат.

«В традициях нашей страны обозначать места трагедий храмами, часовнями. Это место для воспоминаний, мемориал можно сделать, но не концертный зал. Приличный артист в этот зал после трагедии не пойдет, ни Филипп Киркоров, ни рокеры, ни поп-исполнители. Конечно, есть шлаковые исполнители, которые не понимают, где свет и тьма. Они могут там и выплясывать, но люди настоящего искусства там выступать не будут», - подытожил он.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН заявил, что здание «Крокуса» нужно восстановить, но пока неясно, с каким функционалом.

