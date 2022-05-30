Милонов предложил создать в России памятник в честь специальной военной операции

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил построить в России триумфальные ворота или другой крупномасштабный памятник в честь специальной военной операции на Украине, парламентарий направил соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает RT.

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По мнению Милонова, спецоперация — событие, которое требует увековечивания «через язык монументальной архитектуры». Депутат выразил уверенность, что действия России на Украине достойны возведения крупномасштабного памятника.

«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции», — отмечается в обращении парламентария.

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ФОТО: https://vk.com/milonov
ТЕГИ:РоссияУкраинаВиталий Милонов
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