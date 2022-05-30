Милонов предложил создать в России памятник в честь специальной военной операции

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил построить в России триумфальные ворота или другой крупномасштабный памятник в честь специальной военной операции на Украине, парламентарий направил соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает RT.