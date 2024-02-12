Милонов предложил авиакомпаниям сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы готовят поправки в Воздушный кодекс, запрещающие авиакомпаниям рассаживать родителей и их детей в самолетах. Для детей какого возраста должен быть актуальным запрет, пока не было определено. Рассматриваются варианты для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет.



Нагрузка авиакомпаний дополнительными обязательствами, в частности, принудительной посадкой пассажиров рядом с детьми, — прямой путь к росту цен на авиабилеты. Об этом «Радиоточке НСН» заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

