Онищенко высказался за смертную казнь для педофилов
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что наказанием для педофилов должна быть смертная казнь.
По его словам, преступление, совершаемое педофилами, «страшнее, чем убийство». Между тем, Онищенко отметил, что с точки зрения политической и реалистической люди, которые идут на такие преступления, рассматриваются как психически нездоровые.
Депутат также призвал предпринимать меры до факта насилия, а не после, в том числе через раннюю диагностику, передает «Радио 1».
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