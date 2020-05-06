В Белоруссии лишили аккредитации съемочную группу Первого канала
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после выхода в эфир сюжета о распространении COVID-19 в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".
В эфире телеканала "Беларусь-1" было заявлено, что данное решение вызвано необходимостью защитить своих граждан от недостоверной информации, "от лжи и фейков". По мнению журналиста, факты были искажены 7 раз. В эфире также отметили, что данные меры могут ужесточить.
Администрация Первого канала не давала комментариев по поводу этой ситуации, в МИД отметили, что аккредитации лишены непосредственно работавшие с этим сюжетом корреспондент и оператор. По данным ВОЗ, в Белоруссии зафиксировано 19 тыс заболевших коронавирусом, из них 112 умерли. Президент страны существование пандемии отрицает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru