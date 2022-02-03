Метеоролог рассказал, когда придет весна

По его словам, пока рано определять сроки наступления весны, так как надежный прогноз возможно сделать на срок до двух–трех недель. Между тем существует предпосылка, что «весна не будет слишком ранней» — это очень мощный снежный покров, сообщает радио Sputnik

Напомним, в четверг в Московский регион придет похолодание, но продержится оно всего несколько дней, после чего начнется длительное потепление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вскоре за понижением температуры последует потепление.

