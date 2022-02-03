Метеоролог рассказал, когда придет весна

Согласно предварительному прогнозу, весна не будет слишком ранней, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего научного сотрудника МГУ имени М.В. Ломоносова Михаила Локощенко.

Метеоролог рассказала, какими станут весна и лето 2022 года

По его словам, пока рано определять сроки наступления весны, так как надежный прогноз возможно сделать на срок до двух–трех недель. Между тем существует предпосылка, что «весна не будет слишком ранней» — это очень мощный снежный покров, сообщает радио Sputnik

Напомним, в четверг в Московский регион придет похолодание, но продержится оно всего несколько дней, после чего начнется длительное потепление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вскоре за понижением температуры последует потепление.

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ФОТО: pixabay.com
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