Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Москве
9 апреля 202522:17
Прощание с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в пятницу, 11 апреля, с 12:00 до 15:00 в храме Петра и Павла в Лефортово, Москве, сообщил его директор Марк Яровный в Telegram-канале.
Паша Техник скончался 4 апреля после тяжелого отравления, которое произошло в конце марта на Пхукете.
Рэпер был госпитализирован в реанимацию и долгое время находился в критическом состоянии.
О его смерти сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru