Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Москве

Прощание с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в пятницу, 11 апреля, с 12:00 до 15:00 в храме Петра и Павла в Лефортово, Москве, сообщил его директор Марк Яровный в Telegram-канале.

Паша Техник скончался 4 апреля после тяжелого отравления, которое произошло в конце марта на Пхукете.

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Рэпер был госпитализирован в реанимацию и долгое время находился в критическом состоянии.

О его смерти сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / youtube.com
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