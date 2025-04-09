Прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Москве

Прощание с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в пятницу, 11 апреля, с 12:00 до 15:00 в храме Петра и Павла в Лефортово, Москве, сообщил его директор Марк Яровный в Telegram-канале.

Паша Техник скончался 4 апреля после тяжелого отравления, которое произошло в конце марта на Пхукете.