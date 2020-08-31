Глава Коми пожаловался работавшему в стройотрядах Путину на бараки
Владимир Путин рассказал, как в составе студенческого строительного отряда трудился в Коми в поселке Югыд ва (Светлая вода). Президент России посетовал, что с тех уже далёких пор в регионе мало что изменилось в лучшую сторону в плане инфраструктуры.
Эту тему глава государства затронул в ходе совещания в формате видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Уйбой. Путин признал, что проблем в регионе осталось немало еще со времен СССР, передает ТАСС.
Особенно президента беспокоит неразвитая дородная сеть в Коми. Путин пообещал помощь федерального центра. На что врио главы региона выразил оптимизм в плане перспектив решения инфраструктурных проблем. «Ничего. Глаза боятся, руки делают», - заключил он.
Уйба также попросил президента помочь выделить средства на реновацию и переселение из аварийного жилья. По словам врио главы региона, только в столице Коми, Сыктывкаре остаются 3160 бараков, которые строили леспромхозы и исправительные колонии, и где до сих пор живут люди.
Владимир Уйба был назначен президентом временно исполняющим обязанности главы Республики Коми 2 апреля этого года.
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