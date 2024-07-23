Места в общежитиях для студентов хотят предоставлять только малоимущим

Места в студенческих общежитиях в России могут начать предоставлять только малоимущим или находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

Фальков назвал нехватку квалифицированных кадров главной проблемой вузов в России

По его словам, затраты на содержание общежитий не сопоставимы со стоимостью проживания в них. По этой причине они фактически выполняют социальную функцию. Фальков предложил альтернативный вариант с более разумной стоимостью, в формирование которой будут включены экономические механизмы. Проживание там будет дороже, чем в стандартных общежитиях, но дешевле, чем при других вариантах размещения.

Сегодня правила получения мест в общежитиях устанавливается локальными нормативными актами учебных заведений.

Ранее Фальков заявил, что 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 год получили регионы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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