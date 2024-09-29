Мэр Курска: В городе от «внешнего воздействия» повредилась многоэтажка
В Курске в результате внешнего воздействия был поврежден многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади. Об этом в своем Тelegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.
По его словам, никто из жильцов не пострадал. В настоящий момент здание обследуют. После управляющая компания приведет территорию двора в санитарное состояние.
Куцак добавил, что специальная комиссия оценит объем повреждений и определит ущерб для оказания помощи жильцам дома. Собственникам также пообещали выплатить компенсации для проведения ремонта внутри жилых помещений. Отмечается, что Фонд капитального ремонта Курской области заменит поврежденные окна в квартирах и подъездах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Воронеже в результате падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание в одном из ЖК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru