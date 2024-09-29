Мэр Курска: В городе от «внешнего воздействия» повредилась многоэтажка

В Курске в результате внешнего воздействия был поврежден многоквартирный дом № 2/4 на Красной площади. Об этом в своем Тelegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.

По его словам, никто из жильцов не пострадал. В настоящий момент здание обследуют. После управляющая компания приведет территорию двора в санитарное состояние.