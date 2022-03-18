Медведев: Рынок труда находится в непростом состоянии

«Вопрос поиска работы остается важным», - приводит РИА Новости слова Медведева.

Он также допустил возможность пересмотра норм максимальной доли иностранных работников, которые могут работать на территории России.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

