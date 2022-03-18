Медведев: Рынок труда находится в непростом состоянии
Рынок труда в России на сегодняшний день находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы зарубежных компаний и оттока трудовых мигрантов. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Вопрос поиска работы остается важным», - приводит РИА Новости слова Медведева.
Он также допустил возможность пересмотра норм максимальной доли иностранных работников, которые могут работать на территории России.
Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Burger King объяснил, почему продолжает работу в России
- Шувалов прокомментировал уход из «Сколково» Дворковича
- Путин заявил, что Киев стремится затянуть переговоры
- Медведев призвал осторожнее подбирать мигрантов для работы в России
- ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%
- «Росптицесоюз» не подтвердил рекомендацию о повышении цен на яйца
- Крупная бытовая техника в России подорожала в среднем на 50%
- Телеграм: Украина на спецоперационном столе
- Путин проведёт телефонный разговор с Макроном 18 марта
- Минобороны доставило жителям Харьковской области 100 тонн гуманитарной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru