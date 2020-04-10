Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу
Дмитрий Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» оценки пандемии коронавируса. Как пишет РИА Новости, зампредседателя Совета безопасности России подчеркнул, что необходимо понимать реальные масштабы «той угрозы, с которой мы все столкнулись». По словам Медведева, «сверхоптимистические» оценки в контексте происходящего использоваться не должны.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания пандемии коронавируса в настоящий момент не сможет назвать никто. Об этом она рассказала в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. Попова обратила внимание на то, что четких прогнозов относительно того, как поведет себя коронавирус, тоже нет.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России обновил статистку за сутки. Количество официально зарегистрированных случаев инфицирования по стране возросло на 1786 и достигло 11 917.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение