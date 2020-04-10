Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания пандемии коронавируса в настоящий момент не сможет назвать никто. Об этом она рассказала в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. Попова обратила внимание на то, что четких прогнозов относительно того, как поведет себя коронавирус, тоже нет.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России обновил статистку за сутки. Количество официально зарегистрированных случаев инфицирования по стране возросло на 1786 и достигло 11 917.

