COVID-19 подозревают у 170 врачей и пациентов клинической больницы в Уфе

Коронавирус COVID-19 предварительно подтверждён у 170 врачей и пациентов в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Как пишет Коммерсантъ, об этом заявил глава минздрава республики Максим Забелин. Он подчеркнул, что результаты по этим пациентам направлены для повторной проверки в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Отмечается, что у девяти человек, находившихся на карантине в РКБ, диагноз подтвердился ранее. Они переведены в Демский инфекционный госпиталь.