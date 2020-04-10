COVID-19 подозревают у 170 врачей и пациентов клинической больницы в Уфе
Коронавирус COVID-19 предварительно подтверждён у 170 врачей и пациентов в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Как пишет Коммерсантъ, об этом заявил глава минздрава республики Максим Забелин. Он подчеркнул, что результаты по этим пациентам направлены для повторной проверки в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Отмечается, что у девяти человек, находившихся на карантине в РКБ, диагноз подтвердился ранее. Они переведены в Демский инфекционный госпиталь.
Ранее НСН писала, что В России за минувшие сутки скончались 18 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в России достигло 97.
Большинство погибших в Москве: за минувший день в столице умерли 12 человек, еще двое - в Краснодарском крае. По одному человеку скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Ставропольском крае, Марий-Эл.
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