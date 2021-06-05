Медведев призвал единороссов продолжить борьбу с незаконными свалками

С незаконными свалками в черте российских городов необходимо продолжать бороться, считает глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на стратегической сессии партии «Экология».

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«Ликвидировано значительное количество несанкционированных свалок в границах городов. Эта работа должна быть продолжена, потому что здесь ещё не все благополучно, она требует масштабной деятельности», - цитирует призыв Медведева РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о планах создания реестра свалок, заброшенных предприятий и затонувших кораблей, что станет первым шагом проведения генеральной уборки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтходыСвалкаЭкологияМедведевДмитрий Медведев
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