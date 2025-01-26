МЧС: Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
На Черноморском побережье были зафиксированы новые локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, мазут был вновь обнаружен в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Выбросы были зафиксированы на 17 участках проведения работ протяженностью 63,5 км. Отмечается, что в Краснодарском крае обнаружили незначительные выбросы мазута по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.
В настоящий момент специалисты продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. В МЧС добавили, что уже было собрано более 175 тысяч тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тысяч тонн были вывезены на площадки временного хранения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Морспасслужба завершила откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru