МЧС: Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье

В настоящий момент специалисты продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. В МЧС добавили, что уже было собрано более 175 тысяч тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тысяч тонн были вывезены на площадки временного хранения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Морспасслужба завершила откачку мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия.