Матвиенко рассказала, когда внесут в ГД законопроект о домашнем насилии

«Сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по борьбе с домашним насилием. И здесь противоречий нет», — отметила Матвиенко.

Также она добавила, что опасения противников закона, что он откроет двери к избыточному вмешательству государства в дела семьи, не имеют реальных оснований.

Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Бьет значит любит»: Почему государство закрывает глаза на домашнее насилие?». В ней приняли участие адвокаты и правозащитники, а также соавторы закона, которые рассказали, чем страшна проблема домашнего насилия, и какие механизмы позволят её разрешить.

