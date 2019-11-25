Матвиенко рассказала, когда внесут в ГД законопроект о домашнем насилии
Внесение закона о профилактике домашнего насилия в Госдуму может состояться раньше срока, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет «Интерфакс».
По её словам, парламентарии планируют окончить работу над законопроектом до конца ноября.
«Сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по борьбе с домашним насилием. И здесь противоречий нет», — отметила Матвиенко.
Также она добавила, что опасения противников закона, что он откроет двери к избыточному вмешательству государства в дела семьи, не имеют реальных оснований.
Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Бьет значит любит»: Почему государство закрывает глаза на домашнее насилие?». В ней приняли участие адвокаты и правозащитники, а также соавторы закона, которые рассказали, чем страшна проблема домашнего насилия, и какие механизмы позволят её разрешить.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Лукашенко обмолвился о Калининграде в составе Белоруссии
- Матвиенко рассказала, когда внесут в ГД законопроект о домашнем насилии
- Песков оценил возможность личной встречи Путина с Зеленским
- Музейную сокровищницу Дрездена обокрали на миллиард евро
- Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора