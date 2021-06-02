Матвиенко отвергла обязательную COVID-вакцинацию в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отвергла вероятность введения в России режима обязательной вакцинации от коронавируса. По её словам, российские власти придерживаются позиции, озвученной ранее президентом РФ.

«Хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чём говорил Владимир Владимирович Путин, — никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», - подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

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Как напоминает RT, на днях глава государства заявил, что вводить обязательную COVID-вакцинацию нельзя. Путин подчеркнул, что в данном случае, россияне должны сами осознать необходимость сделать прививку, предотвращающую заражение.

По словам Матвиенко, необходимо разъяснить гражданам, что все информационные вбросы об обязательности вакцинации не соответствуют действительности.

Ранее на сайте правительства Якутии появилось объявление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения. Вскоре, после бурной общественной реакции, формулировку «обязательная» заменили на «массовая».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусВалентина Матвиенко
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