Москалькова предложила направлять материнский капитал для лечения детей

Материнский капитал в России следует разрешить использовать для лечения детей. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Тратить на машины и выдавать наличкой»: Депутат Останина призвала изменить закон о маткапитале

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад омбудсмена за 2021 год, Москалькова предлагает правительству рассмотреть вопрос «о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребёнку медицинской помощи».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала инициативу омбудсмена. По словам парламентария, путем привлечения маткапитала можно решать «вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ДетиМатеринский КапиталТатьяна Москалькова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры