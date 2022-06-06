Москалькова предложила направлять материнский капитал для лечения детей

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад омбудсмена за 2021 год, Москалькова предлагает правительству рассмотреть вопрос «о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребёнку медицинской помощи».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала инициативу омбудсмена. По словам парламентария, путем привлечения маткапитала можно решать «вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда».

