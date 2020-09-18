Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу в Московский городской суд на приговор Михаилу Ефремову. Об этом защитник сообщил ТАСС. Ранее, сразу после вынесения приговора Пресненским районным судом он направил краткую жалобу с просьбой отменить вердикт. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Пашаев выступал защитником актёра в ходе предварительного следствия и самого судебного процесса. Суд признал Ефремова виновным в гибели водителя микрофургона, в который врезался внедорожник Заслуженного артиста России. Актёра приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также лишил его водительских прав на три года и взыскал 800 тысяч рублей в пользу старшего сына водителя, погибшего в ДТП.

После вынесения приговора Михаил Ефремов решил не продлевать договор с Пашаевым, рассудив, что тот его «подставил». Об этом артист заявил представителям Общественной наблюдательной комиссии. Сейчас у него уже два новых адвоката. Однако Пашаев уточнил, что всё-таки подал жалобу на приговор, так как представлял интересы актера в суде.

