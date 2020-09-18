Новый адвокат Ефремова запросил для него условный срок
Владимир Васильев, являющийся новым адвокатом актёра Михаила Ефремова, в апелляционной жалобе на приговор подзащитному попросил сократить назначенный срок в два раза и заменить реальное наказание условным. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата слушания ещё не определена.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что Ефремов отказался сотрудничать с ним, передаёт RT.
Несмотря на это, Пашаев тоже подал апелляционную жалобу на приговор.
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