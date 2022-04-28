Маск заявил о желании купить Coca-Cola
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что после покупки соцсети Twitter он готов купить компанию Coca-Cola.
«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – прим. НСН) кокаин», - написал Маск на своей странице Twitter.
Ранее сообщалось, что Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Газета New York Post сообщала, что бизнесмен может вложить до 10-15 миллиардов долларов собственных денег в покупку соцсети. Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Twitter является сильным инструментом влияния, с помощью которого Илон Маск хочет осуществить свои фантазии о «свободной прессе».
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