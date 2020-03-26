Малышева успокоила россиян по ситуации с коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в России спокойная, заявила телеведущая Елена Малышева. Фрагмент своего выступления в эфире Первого канала она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

«В нашей стране ситуация спокойная и под контролем благодаря тому, что рано были приняты карантинные меры», — отметила она, подчеркнув, что говорит искренне.