Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Уроженец Пятигорска Кирилл Терешин, который закачал в свои бицепсы огромное количество синтола, избавился от своих так называемых рук-базук.
Мужчина обратился в одну из столичных клиник с просьбой выкачать синтетические вещества из рук, при этом жалуясь на сильную боль. Еще летом этого года Терешин обратился к своим подписчикам с просьбой скинуться на операцию по удалению синтола.
Зимой 2019 года Кирилл жаловался на проблемы со здоровьем. Как сообщает telegram-канал Mash, операция была проведена успешно, однако Терешин не может самостоятельно двигать руками, поэтому сейчас за ним ухаживает его мать.
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