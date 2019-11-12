Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Уроженец Пятигорска Кирилл Терешин, который закачал в свои бицепсы огромное количество синтола, избавился от своих так называемых рук-базук.

Мужчина обратился в одну из столичных клиник с просьбой выкачать синтетические вещества из рук, при этом жалуясь на сильную боль. Еще летом этого года Терешин обратился к своим подписчикам с просьбой скинуться на операцию по удалению синтола.

Зимой 2019 года Кирилл жаловался на проблемы со здоровьем. Как сообщает telegram-канал Mash, операция была проведена успешно, однако Терешин не может самостоятельно двигать руками, поэтому сейчас за ним ухаживает его мать.

